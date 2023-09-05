بوتين: ننظر في إمكانية تسريع بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن بلاده تدرس إمكانية تسريع بناء خطوط أنابيب الغاز "الشرق الأقصى" و"قوة سيبيريا-2".

وأوضح بوتين في اجتماع بشأن تنفيذ مشروع "مورمانسك للغاز الطبيعي المسال": "بالنظر إلى الآفاق الجيدة لتوسيع التعاون مع الدول الصديقة، فإننا ندرس إمكانية تسريع بناء خط (أنابيب) الشرق الأقصى، وكذلك خط أنابيب الغاز الرئيسي "قوة سيبيريا-2"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

جدير بالذكر أن "قوة سيبيريا" هو خط أنابيب غاز رئيسي من روسيا إلى الصين بطول حوالي 3000 كيلومتر.

وبدأت عمليات التسليم الأولى من خلاله في نهاية عام 2019، من حقل "تشياندينسكوي" في "ياقوتيا"، وبعد ثلاث سنوات بدأ نقل الغاز من حقل "كوفيكتا" في مقاطعة "إيركوتسك".

ويتضمن تنفيذ المشروع الاستثماري ذي الصلة على زيادة سنوية في الإمدادات إلى 38 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025.

وفي عام 2022، سلمت "قوة سيبيريا" 15.4 مليار متر مكعب، ومن المقرر أن يبلغ 22 مليار متر مكعب في عام 2023.ويجري العمل على بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا-2" عبر منغوليا بسعة 50 مليار متر مكعب سنوياً.