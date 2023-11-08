في مالي.. أزمة كهرباء حادة والسلطات تستنجد بالجزائر

استنجدت السلطات في مالي، بالجزائر للتخفيف من وطأة المعاناة اليومية المتفاقمة، جرّاء انقطاع الكهرباء؛ ما أثار غضب السكان المحليين، وذلك في خضم أزمة حادة تعاني منها البلاد التي تشهد توترًا أمنيًّا متصاعدًا، في الآونة الأخيرة.

وعبر تقنية التواصل عن بعد، بحث المدير العام لشركة الطاقة في مالي، عبد الله جبريل ديالو، أمس الثلاثاء، مع المدير العام لشركة "سونلغاز" الجزائرية التابعة للحكومة، إمكانية الشراكة بين الطرفين في مجال الكهرباء.

وناقش الطرفان، مجالات إنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، والصيانة والتكوين، ونقل خبرة الشركة الجزائرية إلى مالي.

لكن الجزائر اشترطت لمعالجة الانقطاعات، التوقيع أوَّلًا على مذكرة تعاون لتجسيد الخطوة في القريب العاجل، وفق ما أكده مصدر بالشركة لـ"إرم نيوز".

أمام هذا الوضع، قدَّمت وزيرة الطاقة والمياه بينتو كامارا، توضيحات عبر قناة التلفزيون الحكومي. ووعدت بإدخال تحسينات لا تزال معلقة.

وعزت الوزيرة سبب الأزمة، إلى سرقة لصوص مجهولين خزانات المحروقات التي تشتغل بالكهرباء، والتقليل إلى الحد الأدنى من العمل بالطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.

وفي العاصمة المالية باماكو على وجه الخصوص، تشير تقارير محلية إلى عدم قضاء ثلاث ساعات دون انقطاع خلال النهار أما في الليل فيكون الأمر أسوأ، فيما يقضي سكان بعض الأحياء الليل كله في الظلام تقريبًا.