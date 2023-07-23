تقرير: زيادة هائلة مرتقبة في سعر الفائدة الأمريكي

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يستعد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى، خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته السبت، إن البنوك المركزية الرئيسية في العالم ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع السياسة النقدية وسط دلائل مستمرة على انحسار أسوأ أزمة تضخم منذ عقود.

وأضافت "من المتوقع أن يرفع كل من الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 5.25%-5.5%، وهي الزيادة رقم 11 خلال الأشهر الـ 16 الماضية".

وأشارت الوكالة إلى أن "التركيز الأكبر سيكون على الإشارة من صناع القرار حول احتمال المزيد من رفع الفائدة، وما إذا كانوا يخططون لفترة توقف طويلة".

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد حذرا من أن التضخم ما يزال مرتفعا للغاية، مما أجبرهما على زيادة تكاليف الاقتراض.

لكن مع عدم اجتماع البنك المركزي مرة أخرى حتى سبتمبر/ أيلول القادم، يقول الاقتصاديون، إن آفاق السياسة في نهاية العام ما تزال مفتوحة.