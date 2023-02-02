"الاحتياطي الاتحادي الأمريكي": نحتاج لأدلة إضافية على انحسار التضخم

رحب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، الأربعاء، بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال إنه ليس كافيًا لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ اثنين في المئة.

وقال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في البنك المركزي: "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف (البالغ اثنين في المئة)".