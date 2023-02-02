"الاحتياطي الاتحادي الأمريكي": نحتاج لأدلة إضافية على انحسار التضخم
رحب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، الأربعاء، بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال إنه ليس كافيًا لإعادة معدل أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ اثنين في المئة.
وقال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في البنك المركزي: "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير على أن التضخم ينحسر لنكون واثقين من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف (البالغ اثنين في المئة)".
وقال إنه "غير متأكد تمامًا من التوقيت الذي سيتوقف عنده البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة، بينما يمضي قدمًا في جهوده لتهدئة التضخم".
وأضاف: "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به"، وأن مجلس الاحتياطي "لم يقرر متى سيوقف رفع أسعار الفائدة".
وأردف أن المجلس "قد يتجاوز معدل الفائدة الأقصى على الأموال الاتحادية الذي حدده في توقعاته لشهر كانون الأول/ ديسمبر والبالغ 5.1%".