الذهب يقترب من مستويات قياسية ويتجه لمكاسب أسبوعية

حوم الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية، وفي ظل مؤشرات على تخفيضات أخرى تلوح في الأفق.

وبحسب "رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2592.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0309 بتوقيت غرينتش، وصعد بنحو 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولار يوم الأربعاء بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2617.30 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "الاتجاهات الحالية إيجابية جدا بالنسبة للذهب، وإذا استمرت هذه الظروف المواتية في السوق، فقد تصل الأسعار إلى ما بين 2600 و2800 دولار خلال الـ 12 شهرا المقبلة".

ويؤدي خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوتر الجيوسياسي إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب.

وقالت شركة بي.إم.آي في مذكرة "من المتوقع أن تحظى أسعار الذهب بدعم جيد في الأشهر المقبلة؛ بسبب ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات، وكذلك على خلفية التوتر الجيوسياسي المتزايد".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 31.09 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1086.75 دولار.

واستقر البلاتين عند 988.30 دولار، وانخفض بنحو 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.