أسعار النفط تلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل

لامست أسعار النفط، اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذ منتصف نيسان/ أبريل، بعدما تعهدت السعودية وروسيا، وهما من كبار منتجي النفط، بمواصلة خفض الإمدادات لشهر آخر بهدف استمرار موازنة الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

و زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 86.49 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 83.05 دولار للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب لسادس أسبوع على التوالي في الأسبوع الماضي، وهي أطول فترة مكاسب منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021 وكانون الثاني/ يناير 2022.

وتلقت الأسعار دعماً بفضل عدة عوامل في الأسابيع القليلة الماضية، تشمل توقعات بخفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وتخفيض إمدادات أوبك+ وآمال تحفيز انتعاش الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد تعثر في الربع الثاني.

ومددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الخميس، تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية أيلول/ سبتمبر، وأشارت إلى أنها قد تمددها مجددا أو تزيد مقدار الخفض. كما قالت روسيا يوم الخميس إنها ستخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في أيلول/ سبتمبر.