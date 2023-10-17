النفط يتراجع وسط آمال باتفاق أمريكي فنزويلي

تراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الاثنين، مع زيادة التوقعات بقرب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع فنزويلا يخفف العقوبات على صادراتها من النفط الخام.

وقال تجار إن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا يهدد إمدادات النفط على المدى القصير فيما يبدو.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو 1.4 % إلى 89.65 دولار للبرميل عند التسوية، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار أو 1.2 % إلى 86.66 دولار للبرميل.

وقال الحكومة والمعارضة الفنزويلية إنهما ستستأنفان مفاوضات سياسية هذا الأسبوع بعد توقفها لنحو عام، بينما قالت مصادر إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق أولي لتخفيف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي مقابل إجراء انتخابات رئاسية تنافسية تخضع للمراقبة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية العام المقبل.

وقال وليام جاكسون، كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس: "سيساعد الاتفاق الذي أوردته تقارير... على رفع إنتاج البلاد من النفط من مستويات منخفضة جدا".

وأضاف: "لكن القطاع يتطلب استثمارات هائلة لإعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل 10 سنوات... هذا لن يؤثر بشكل ملموس على العجز في سوق النفط العالمية على المدى القريب".

وصعد الخامان بنحو 6 % يوم الجمعة في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ نيسان أبريل مع أخذ المستثمرين في الاعتبار باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.