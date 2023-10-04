نيكي يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 4 أشهر

انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر اليوم الأربعاء، مقتفيًا أثر التراجعات التي شهدتها بورصة وول ستريت الليلة الماضية، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا.

وتراجع المؤشر 2.3 في المئة ليُغلق عند 30526.88 نقطة بعد نزوله إلى 30487.67 للمرة الأولى منذ الـ18 من مايو/أيار.

ومن بين الأسهم المدرجة على مؤشر نيكي البالغ عددها 225، انخفض 212 سهمًا، بينما ارتفع 13 سهمًا.