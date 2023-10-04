نيكي يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 4 أشهر
انخفض مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر اليوم الأربعاء، مقتفيًا أثر التراجعات التي شهدتها بورصة وول ستريت الليلة الماضية، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا.
وتراجع المؤشر 2.3 في المئة ليُغلق عند 30526.88 نقطة بعد نزوله إلى 30487.67 للمرة الأولى منذ الـ18 من مايو/أيار.
ومن بين الأسهم المدرجة على مؤشر نيكي البالغ عددها 225، انخفض 212 سهمًا، بينما ارتفع 13 سهمًا.
وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.5 في المئة، ليتراجع إلى 2218.89 نقطة متجاوزًا نسبة 2 في المئة التي تدفع بنك اليابان (المركزي) عادة إلى شراء الصناديق المتداولة في البورصة في وقت لاحق من اليوم لدعم السوق.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الأمريكي الليلة الماضية 1.4 في المئة، وانخفضت التعاملات الآجلة للأسهم 0.5 في المئة أخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد عند 4.863 في المئة اليوم الأربعاء.
وكان أداء أسهم شركات صناعة معدات النقل هو الأسوأ أداء على نيكي، إذ انخفضت 4.9 في المئة. وكان قطاع أسهم البنوك الخاسر الرئيس الآخر فنزل 4.3 في المئة.
وتراجع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 5 في المئة، في حين نزل سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع الرقائق 3.1 في المئة.