هل سيستفيد الغرب من قتل الاقتصاد الصيني؟

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية مقالًا حول أسباب تراجع الاقتصاد الصيني، باعتباره "نموذجًا من النمو المنهك"، وقدمت تشخيصًا لـ"الأمراض المزمنة" التي يعاني منها هذا الاقتصاد، بالإضافة إلى تداعيات "سياسة صفر كوفيد" التي انتهجتها الصين، مع ما وصفته بفشل القيادة حيال التعاطي مع هذه التحديات.

وأشار المقال إلى مقتطفات من كتاب "نهاية المعجزة الاقتصادية الصينية"، المنشور، في سبتمبر/أيلول 2023، للكاتب آدم بوسن، والذي يصف فيه التحديات الاقتصادية الأخيرة التي تواجهها الصين باعتبارها حالة من حالات "كوفيد الاقتصادي الطويل المدى"، لافتًا إلى أن الاستجابة المتطرفة للوباء من جانب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أدت إلى إطلاق "الاستجابة المناعية لعامة الناس" و"أنتجت اقتصادًا أقل ديناميكية".

وقالت "فورين أفيرز" إن هذا التشخيص، رغم براعته، أغفل الأمراض المزمنة التي أصابت الاقتصاد الصيني قبل فترة طويلة من وباء "كوفيد-19"، والمتمثلة بنموذج النمو المنهك، وتوقف النمو السكاني بفضل "سياسة الطفل الواحد"، ناهيك عن فشل الرئيس شي في القيادة.

واعتبرت المجلة أن الرئيس شي ليس مسؤولًا عن المشاكل البنيوية الأعمق التي يواجهها الاقتصاد الصيني، لكنه يتحمل مسؤولية فشل الحكومة في التعامل مع هذه المشاكل.

وأشار المقال إلى أن الصين في ثمانينيات القرن الماضي، وفي عهد الزعيم الإصلاحي الشهير، دنغ شياو بينغ، طبقت إصلاحات اقتصادية شاملة بعد نهاية الثورة الثقافية.

وبعيدًا عن زعماء الحزب الشيوعي الصيني السابقين، خاصة ماو تسي تونغ، اتخذ دنغ نهجًا منفتحًا وعمليًا في التعامل مع التنمية الاقتصادية في البلاد، وأعاد تشغيل علاقة الصين مع الولايات المتحدة، ولاحظ، في العام 1979، أن "جميع البلدان التي عززت العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة أصبحت غنية"، وفق المجلة.

وأوضحت أنه عندما تعثر اقتصاد الصين بعد حملة القمع التي شنتها الحكومة على احتجاجات "ميدان تيانانمن"، في العام 1989، تمكن دنغ من الخروج من دوامة الهبوط من خلال التأكيد بوضوح على التزام الحزب بالإصلاحات الاقتصادية، خاصة خلال جولة مؤثرة قام بها، في العام 1992، في جنوب الصين.

وأردفت المجلة "على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية، تحولت الصين من واحدة من أفقر دول العالم وأكثرها عزلة إلى قلب سلسلة التوريد العالمية، لكن هذا الصعود الاقتصادي كان مبنيًا على نظام من القمع المالي أعطى الأولوية للاستثمار والصادرات على حساب الاستهلاك الأسري المحلي، الأمر الذي أدى إلى ركود ضار على جانب الطلب من الاقتصاد".

وأشار المقال إلى أن الكاتب بوسن اعتبر أن الربع الأول، من العام 2020، كان بمثابة "نقطة اللاعودة" بالنسبة للاقتصاد الصيني، رغم المشاكل التي واجهها هذا الاقتصاد منذ عقد من الزمان على أقل تقدير.

وبين أنه عندما أصبح شي رئيسًا للصين، في العام 2013، أتيحت له الفرصة للتركيز على الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بالطلب المحلي من خلال تحويل سياسة الحكومة لتشجيع الاستهلاك على الاستثمار، ومن خلال تطوير نظام رعاية اجتماعية أكثر قوة، لكن الصدمات السياسية المتراكمة في أول ولايتين للرئيس شي أدت إلى تفاقم التحديات البنيوية التي كانت تسحب الاقتصاد الصيني نحو الأسفل، رغم أنها لم تتسبب بانهياره بعد.

كما أضعفت هذه الصدمات السياسية - إلى حد كبير- الثقة التي ارتكز عليها عصر الانفتاح في عهد دنغ، وفق المقال.