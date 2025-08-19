"اتفاق مبدئي" ينهي إضراب موظفي "إير كندا"

أعلن الاتحاد الذي يمثل مضيفي ومضيفات الخطوط الجوية الكندية (إير كندا)، اليوم الثلاثاء، إنهاء الإضراب الذي كان يطالب بزيادة الأجور ودفع بدل مالي مقابل ساعات العمل على الأرض، بعد التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع شركة النقل الجوي الوطنية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، كان نحو ألف مضيف ومضيفة قد أضربوا عن العمل اعتبارًا من منتصف ليل السبت، مؤكدين أن الخطوط لم تلبِ مطالبهم؛ ما أثر على سفر نحو نصف مليون شخص.

وتحدى الاتحاد أمرًا صدر عن محكمة تنظيمية يقضي بالعودة إلى العمل يوم الأحد؛ ما أجبر الشركة على التراجع عن خططها لاستئناف جزء من خدماتها.

لكن بعد استئناف المحادثات في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، أعلن الاتحاد أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة الطيران سيعرض على أعضائه للنظر فيه.

وأعلن الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام - فرع "إير كندا"، عبر فيسبوك يوم الثلاثاء: "انتهاء الإضراب. لدينا اتفاق مبدئي سنعرضه على الأعضاء".

وأضاف البيان: "يُطلب منا إبلاغ أعضائنا بضرورة التعاون الكامل مع استئناف العمليات"، مبينًا أن الشركة ستستأنف تدريجيًا عملياتها بعد التوصل إلى الاتفاق مع اتحاد الموظفين.

وأعلنت الشركة أن أولى الرحلات مقررة مساء الثلاثاء، لكنها نبهت إلى أن الخدمة الكاملة قد لا تعود قبل سبعة إلى عشرة أيام.

وأضاف رئيس "إير كندا" مايكل روسو أن "إعادة تشغيل شركة طيران كبيرة مثل إير كندا مهمة معقدة. قد تتطلب العودة الكاملة (للخدمة) أكثر من أسبوع، لذلك نطلب من عملائنا الصبر والتفهم خلال الأيام المقبلة".