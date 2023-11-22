انخفاض الطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة
انخفضت الطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر، متأثرة بانخفاض حاد في الطلبيات على معدات النقل، بعد تحقيق زيادة إجمالية في أيلول/سبتمبر.
وانخفضت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة 5,4% في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 279,4 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.
وكان اقتصاديون شملهم استطلاع "ماركت ووتش" توقعوا انخفاضاً معدله 3,4%، إلا أن الانخفاض الفعلي تخطى هذه النسبة.
وكتبت كبيرة الاقتصاديين في الولايات المتحدة، روبيلا فاروقي، في مذكرة للعملاء: "باختصار، إن تراجع الطلبيات على السلع المعمرة مفاجئ في تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفة أن "الشركات ما زالت تواجه رياحًا معاكسة جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الائتمان، ما يمكن أن يؤثر على النشاط".
وانخفضت الطلبيات الجديدة على معدات النقل بنسبة 14,8%، وباستثناء النقل، ظلت الطلبيات الجديدة ثابتة في تشرين الأول/أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الطلبيات على الطائرات المدنية بشكل حاد بنسبة 49,6%، وهو تراجع متوقع بعد تسجيل ارتفاع في أيلول/سبتمبر؛ بسبب طلبية كبيرة لطائرات جديدة قدمتها شركة الطيران المنخفضة التكلفة راين إير.