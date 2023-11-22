انخفاض الطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة‎

انخفضت الطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة بشكل حاد في تشرين الأول/أكتوبر، متأثرة بانخفاض حاد في الطلبيات على معدات النقل، بعد تحقيق زيادة إجمالية في أيلول/سبتمبر.

وانخفضت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة 5,4% في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 279,4 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

وكان اقتصاديون شملهم استطلاع "ماركت ووتش" توقعوا انخفاضاً معدله 3,4%، إلا أن الانخفاض الفعلي تخطى هذه النسبة.