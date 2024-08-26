ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ليواصل المعدن مكاسبه من الجلسة السابقة، وفق وكالة "رويترز".

وجاء هذا الارتفاع بعد أن عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، جيروم باول، التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر /أيلول المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2516.09 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2551.30 دولار.

وحوم الدولار قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبًا، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ويوم الجمعة الماضي، قال جيروم باول إنه يدعم خفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن "الوقت قد حان" ليخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، وسط تزايد المخاطر على سوق العمل، حتى مع اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.

أخبار ذات علاقة باول: حان الوقت لخفض أسعار الفائدة

ووفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بنسبة 64%، بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل، في حين يتوقع 36% خفضًا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.90 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند962.65 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 959.43 دولار.