أزمة غذاء تلوح في الأفق.. والسبب انهيار "كاخوفكا"

وقال مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بأن "هذه سلة خبز، تلك المنطقة بأكملها وصولًا إلى البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، هي (سلة خبز) ليس فقط لأوكرانيا بل للعالم.. نواجه صعوبات بالفعل فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

ولم يتضح سبب الانهيار، على الرغم من أن خبراء زلازل نرويجيين وأقمارا صناعية أمريكية أخذوا لقطات لما يبدو أنه انفجار، فيما تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتفجير السد.

وأضاف جريفيث: "سنواجه حتمًا مشاكل ضخمة ومهولة في الحصاد والزراعة من أجل موسم الحصاد المقبل. ولذا فإن ما سنراه هو تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي، هذا ما سيحدث".

وأوكرانيا وروسيا من كبار منتجي المحاصيل الزراعية في العالم، وهما لاعبان رئيسان في أسواق القمح والشعير والذرة وبذور اللفت وزيت بذور اللفت وبذور دوار الشمس وزيت دوار الشمس.