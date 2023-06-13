أزمة غذاء تلوح في الأفق.. والسبب انهيار "كاخوفكا"
حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من أن "سلة خبز العالم" الأوكرانية قد تضررت جرّاء انهيار سد "كاخوفكا"، الواقع قرب نهر "دنيبرو"، ما سينعكس على الأمن الغذائي العالمي، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًّا.
وانهار السد، وهو جزء من محطة "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية، في السادس من الشهر الجاري، مما تسبب في تدفق كمية من إجمالي 18 كيلومترًا مكعبًا من المياه لتحدث فيضانات بمساحة واسعة بمناطق جنوب أوكرانيا.
وقال مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" بأن "هذه سلة خبز، تلك المنطقة بأكملها وصولًا إلى البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، هي (سلة خبز) ليس فقط لأوكرانيا بل للعالم.. نواجه صعوبات بالفعل فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
ولم يتضح سبب الانهيار، على الرغم من أن خبراء زلازل نرويجيين وأقمارا صناعية أمريكية أخذوا لقطات لما يبدو أنه انفجار، فيما تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتفجير السد.
وأضاف جريفيث: "سنواجه حتمًا مشاكل ضخمة ومهولة في الحصاد والزراعة من أجل موسم الحصاد المقبل. ولذا فإن ما سنراه هو تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي، هذا ما سيحدث".
وأوكرانيا وروسيا من كبار منتجي المحاصيل الزراعية في العالم، وهما لاعبان رئيسان في أسواق القمح والشعير والذرة وبذور اللفت وزيت بذور اللفت وبذور دوار الشمس وزيت دوار الشمس.
وقال جريفيث، بأن "ما يصل إلى 700 ألف شخص يعتمدون على خزان السد في مياه الشرب، وفي غياب المياه النظيفة، سيتعرض الناس للإصابة بالأمراض وعلى رأسهم الأطفال".
واتهم المسؤول الأممي من قام بتفجير السد بـ"انتهاك اتفاقيات جنيف"، لأن الإضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية جراء هذا الفعل تتعارض تمامًا مع القانون الإنساني الدولي، وفق قوله.