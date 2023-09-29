أوكرانيا تسجل عجزا كبيرا في حساب المعاملات الجارية
سجلت أوكرانيا عجزاً في حساب المعاملات الجارية بلغ 4.8 مليار دولار، في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب بيان رسمي.
وذكر البنك المركزي الأوكراني، الجمعة، أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية قدره 6.2 مليار دولار.
وقال البنك إن العجز في آب/أغسطس وحده بلغ 2.2 مليار دولار، بعد فائض قدره 1.9 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2022.
ويعتمد اقتصاد أوكرانيا بشكل كبير على إنتاج وتصدير المواد الخام والآليات، والمواد الغذائية، كما تعتبر أوكرانيا رائدة في مجال تصدير الحبوب واللحوم والزيوت ومشتقات الألبان، إضافة إلى الحديد والصلب والفحم الحجري.
إلا أن العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، ألحقت أضرارا واسعة بالنظام الاقتصادي لكييف.