فورد تلغي 3800 وظيفة في أوروبا



أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، أنها ستلغي 3800 وظيفة في أوروبا، معظمها في بريطانيا وألمانيا، فيما تشتد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة إن 2300 وظيفة في قسم تطوير المنتجات ووظائف إدارية ستلغى في ألمانيا و1300 في بريطانيا و200 وظيفة في أماكن أخرى في أوروبا خلال السنوات الثلاث المقبلة.