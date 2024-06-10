النفط يرتفع وسط توقعات بزيادة الطلب على الوقود خلال الصيف

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بدعم من آمال ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف، إلا أن قوة الدولار على خلفية تراجع التوقعات بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة قريبا حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.77 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 75.63 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة، أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة زاد بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة وأدى إلى ارتفاع الدولار، وفق "رويترز".

ويزيد صعود الدولار من تكلفة شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية، مثل النفط،على حائزي العملات الأخرى.