"ذي غارديان": أمريكا تغض الطرف عن ازدهار تجارة البترول الخاضعة للعقوبات (فيديو)

يقول محللون إن تصاعد تجارة النفط التي تنتهك العقوبات الغربية غالبًا ما تحدث بدراية كاملة من الحكومة الأمريكية، وفق ما نقلته صحيفة "ذي غارديان".

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إلى مفارقات واضحة مخبأة في سجلات التجارة الدولية للصين، لأواخر العام 2022، كشفت عن نفسها، إذ حدد محللون، تفحَّصوا حركة النفط حول العالم، وجود خلل غير عادي في حسابات البلاد، يتمثل بانحراف بسيط ساعد في الكشف عن لعبة محفوفة بالمجازفات تلعبها الولايات المتحدة وحلفاؤها من أجل الإبقاء على إمدادات عالية من النفط في جميع أنحاء العالم.

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر ظهر، في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2022، عندما وصلت الواردات الصينية من النفط الماليزي إلى مستوى قياسي، بلغ أكثر من مليون برميل يوميًا، متسائلة: "ما المشكلة؟".

وبينت أن المشكلة تتمثل في أن إجمالي إنتاج النفط في ماليزيا يبلغ 521 ألف برميل يوميًا، أي ما يقرب من نصف الكمية التي تدّعي الصين أنها تستوردها.