أمريكا: يمكن لأوروبا الاستغناء عن نفط روسيا بشكل أسرع

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايتالمصدر: رويترز
قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاستغناء تدريجيًا عن النفط والغاز الروسيين بشكل أسرع.

وأشار في كلمة خلال فعالية في بروكسل نظمها (مركز دراسات السياسة الأوروبية) للأبحاث، إلى أن ذلك سيكون مفيدًا في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الوزير رايت أنه إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بإصلاح قوانينه المتعلقة بالميثان، فإن ذلك سيحول دون تلقي واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواصل مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا، طلب من زعماء أوروبا مؤخرًا التوقف عن شراء النفط من روسيا.

ويجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن مقترحات قانونية لوقف الواردات تدريجيًا بحلول الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2028، مع فرض حظر على العقود قصيرة الأجل اعتبارًا من العام المقبل.

غير أن الاتحاد، الذي أكد التزامه بالموعد النهائي لوقف واردات النفط والغاز من روسيا تدريجيًا بحلول عام 2028، يواجه ضغوطًا أمريكية للإسراع بوقف واردات الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن.

