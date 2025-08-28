بعد 15 عاماً.. استئناف الترانزيت عبر "باب الهوى" بين سوريا وتركيا (صور)

عبرت، اليوم الخميس، أول قافلة ترانزيت بين سوريا وتركيا من خلال معبر "باب الهوى" الحدودي، وذلك بعد توقف دام 15 عامًا.

وجاء ذلك، ترجمة لمذكرة تفاهم وُقعت في العاصمة السورية دمشق بين رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية ووزير التجارة التركي.

وتنص مذكرة التفاهم على إعادة تفعيل اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع عام 2004، وتسهيل حركة البضائع عبر المعابر المشتركة، على ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشتمل المذكرة على عدة بنود، أبرزها: تنسيق الإجراءات الجمركية، تبسيط آليات التفتيش، تشغيل معبري باب الهوى وباب السلامة على مدار الساعة، فرض رسوم طرق متبادلة “معقولة”، وتسهيل منح التأشيرات للسائقين المهنيين.

وتتضمن أيضًا السماح باستخدام مرافق النقل البحري – البري (Ro-Ro)، والتعاون في التشريعات والمعايير الفنية، إضافة إلى برامج تدريبية مشتركة وإعادة تفعيل "اللجنة المشتركة للنقل الطرقي" لمتابعة التنفيذ.