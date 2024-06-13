لتوسعة طريق تربط بين ولايتين.. قرض لتونس بقيمة 231 مليون دولار

وأضافت أنه "سيتم الإعلان عن طلب العروض المتعلق بأشغال المشروع، مع نهاية العام الجاري، لتنطلق الأشغال خلال النصف الثاني من العام المقبل، على أن تتواصل لمدة 36 شهرًا".

وعقد الاتفاق على هامش انعقاد أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار، في تونس العاصمة، بحضور أكثر من 800 مستثمر محلي وأجنبي ومسؤولين في عدد من الهيئات الأوروبية.

وبحسب إعلام تونسي، يهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية الولايات الداخلية لاستقطاب الاستثمار، لخلق المزيد من فرص التشغيل وتحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات، وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الولايات الداخلية والأقطاب الساحلية من ناحية وبين البلدان الثلاث المغاربية تونس الجزائر وليبيا من ناحية أخرى.

كما يهدف المشروع إلى تنشيط حركة الصادرات المتأتّية من الولايات الداخلية نحو البلدان المجاورة، فضلًا عن تعزيز إدماج الولايات الداخلية المعنية في الدورة الاقتصادية.