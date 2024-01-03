تستعصي على الإغلاق.. غموض حول "أكبر بورصة جزائرية موازية"

وقال (فيصل.ن) الذي رفض التعريف باسمه الكامل لأسباب تتعلق بنشاطه الموازي، إن أسعار العملات الأجنبية ارتفعت بشكل كبير، خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة مع السعر الرسمي في المصارف الجزائرية على خلفية عودة استيراد عدة مواد كانت محظورة منذ سنتين.

لكن "فريد.ج" وكان بجانبه، كشف أنه مجرد موظف لدى شخص نافذ يتقاضى نسبة من الأرباح عن تصريف العملة، إذ بإمكانه بيع أو شراء أي منها ومهما بلغت قيمتها، مشيرًا إلى لجوء رجال أعمال ومعتمرين وسياح إلى هذا الموقع، طلبًا للحصول على مرادهم، وأقر بأن فتح السلطات الجزائرية أمام المواطنين لأبواب استيراد السيارات رفع نسبة شراء اليورو، حيث إن تكلفة المركبة الواحدة ما بين 10 آلاف يورو إلى 30 ألف يورو.

وفي مقارنة رصدها فيصل لـ"إرم نيوز"، أكد أن سعر الدولار الأمريكي بين السوق الرسمي والموازي يقدر بنسبة 33 %، إذ يباع في "السكوار" كما يسمى في الجزائر أغلى بكثير من المصرف.

وفي 21 سبتمبر الماضي، صادق مصرف الجزائر، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف في البلاد، وأعقبه تنظيم جديد يحدّد الحد الأدنى من رأس المال الواجب لإنشاء شركة تقوم بعمل مكاتب الصرف في الجزائر لتحويل العملة الوطنية والأجنبية.