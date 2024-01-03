تستعصي على الإغلاق.. غموض حول "أكبر بورصة جزائرية موازية"
عاد الغموض في الجزائر ليخيّم على مصير أكبر سوق موازٍ لصرف العملات الصعبة في قلب العاصمة، بعد أسابيع من إصدار الإطار القانوني المنظم لفتح صرافات مرخصة، خاصة أن مسؤولًا حكوميًّا أعلن صعوبة القضاء على ذلك السوق غير القانوني.
على بعد أمتار من المصرف المركزي في العاصمة، يصطفّ شبان على جانب شارع الشهداء حاملين بين أيديهم أوراقًا مالية من العملة الصعبة والجزائرية للترويج لخدمات شرائها وبيعها، غير عابئين برجال الشرطة في المكان، وهي مفارقة صعب فهمها على مدار أكثر من ثلاثة عقود، إذ لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من القضاء على هذا السوق الذي أصبح يشوه وجه "الجزائر البيضاء" ويتحكم في أسعار الدولار واليورو، الفئات الأكثر طلبًا من قِبل الزبائن فيما يشبه بورصة في الهواء الطلق.
وقال (فيصل.ن) الذي رفض التعريف باسمه الكامل لأسباب تتعلق بنشاطه الموازي، إن أسعار العملات الأجنبية ارتفعت بشكل كبير، خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة مع السعر الرسمي في المصارف الجزائرية على خلفية عودة استيراد عدة مواد كانت محظورة منذ سنتين.
لكن "فريد.ج" وكان بجانبه، كشف أنه مجرد موظف لدى شخص نافذ يتقاضى نسبة من الأرباح عن تصريف العملة، إذ بإمكانه بيع أو شراء أي منها ومهما بلغت قيمتها، مشيرًا إلى لجوء رجال أعمال ومعتمرين وسياح إلى هذا الموقع، طلبًا للحصول على مرادهم، وأقر بأن فتح السلطات الجزائرية أمام المواطنين لأبواب استيراد السيارات رفع نسبة شراء اليورو، حيث إن تكلفة المركبة الواحدة ما بين 10 آلاف يورو إلى 30 ألف يورو.
وفي مقارنة رصدها فيصل لـ"إرم نيوز"، أكد أن سعر الدولار الأمريكي بين السوق الرسمي والموازي يقدر بنسبة 33 %، إذ يباع في "السكوار" كما يسمى في الجزائر أغلى بكثير من المصرف.
وفي 21 سبتمبر الماضي، صادق مصرف الجزائر، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف في البلاد، وأعقبه تنظيم جديد يحدّد الحد الأدنى من رأس المال الواجب لإنشاء شركة تقوم بعمل مكاتب الصرف في الجزائر لتحويل العملة الوطنية والأجنبية.
غير أن وزير المالية الجزائري لعزيز فايد عاد ليرد على البرلماني أحمد ربحي، في بيان تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، بأنّ إزالة سوق العملة الموازي "تتطلب مساهمة العديد من الإدارات الوزارية والمؤسسات في إرساء قواعد السوق، من حيث الشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية".
كما أكد أن التخلّص من سوق السكوار للعملة، "يعتمد على التوجه نحو التحرير الكلي للدينار والذي يسمح للجميع باستبدال العملة الوطنية بحرية"، غير أن هذا النظام، بحسب فايد، يطرح مشكلة كبيرة للاقتصاد الوطني وسير سياسة الصرف، إذ إنّ الظروف الحالية وطبيعة الاقتصاد الوطني لا تسمح باعتماده.
وأضاف المسؤول الحكومي حول آلية القضاء على السوق الموازي، قائلًا: "إن المخاطر المرتبطة بقابلية التحرير الكلي للدينار هي هروب رؤوس الأموال، وبالتالي انخفاض احتياطات الصرف في حين أن قدرة الاقتصاد الوطني على توليد إيرادات العملات الأجنبية غير مستقرة".
ويفسر المختص في المجال البنكي أبوبكر عصمان سبب الفارق المرتفع في سعر العملة الصعبة خارج أسوار المصارف المحلية إلى قلة منحة السفر السنوية للجزائريين التي لا تتجاوز 95 دولارًا للفرد الواحد، الأمر الذي يجعل المسافرين أو الطلبة يلجأون إلى القنوات غير القانونية لشراء ما يحتاجونه من الدولار أو اليورو. ويوضح عصمان لـ"إرم نيوز"، أن سعر الدولار الأمريكي الواحد يصل في التعاملات الرسمية إلى 137 دينارًا جزائريًّا مقارنة مع 218 دينارًا للدولار الواحد في المصرف الرسمي.
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قدّر قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازي في الجزائر بـ 90 مليار دولار.