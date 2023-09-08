وزيرة الخزانة الأمريكية: نراقب الاقتصاد الصيني "من كثب"

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الصين تواجه "مشكلات اقتصادية مختلفة"، لكن لديها أيضًا "هامش مناورة معين للتعامل معها".

وأوضحت يلين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، أن الولايات المتحدة "تراقب من كثب" التحديات التي تواجهها الصين، سواء كان الاستهلاك الضعيف أو مشكلات الديون في القطاع العقاري أو التحديات الديمغرافية.

وتعتزم الولايات المتحدة اغتنام القمة لتسليط الضوء على وضعها الاقتصادي الجيد حاليًا، من أجل إقناع البلدان النامية بالاعتماد عليها بدلًا من الصين.

وعن النمو العالمي، قالت يلين: "نحن ندرك المخاطر التي تهدد النمو العالمي"، مشددة على أن "التأثير السلبي الأكبر يأتي من حرب روسيا على أوكرانيا".

وقالت إنه رغم ذلك "فوجئت بقوة النمو العالمي والصمود الذي أظهره الاقتصاد العالمي".