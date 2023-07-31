الحكومة البريطانية تعتزم إجبار 50 ألف عائلة على دفع ضريبة الميراث

تعتزم الحكومة البريطانية إجبار 50 ألف عائلة على دفع "ضريبة الميراث"؛ ما سيصبح فيه عدد العائلات المجبرة على دفع الضريبة، 280 ألفًا بحلول 2028، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، حدَّدت الحكومة الحد المعتمد لبدء فرض الضريبة الذي يبدأ بمبلغ 325 ألف جنيه إسترليني حتى نيسان/أبريل 2028، وهو المبلغ نفسه الذي تم تحديده في 2021، وكانت التقديرات الرسمية السابقة تشير إلى أن 13,400 شخص سيكونون مجبرين على دفع الضريبة خلال فترة سبع السنوات نتيجة لتجميد الحد الزمني.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) فإن عدد الأشخاص الفعلي الذين سيدفعون الضريبة يقدر بنحو 49,400 شخص، وقد ألقى المسؤولون باللوم على التضخم الأعلى من التوقعات.

وقال كبار نواب حزب المحافظين إن الأرقام أظهرت أن الوزراء بحاجة إلى دعم مقترح الصحيفة لإلغاء الضريبة "القاسية" قبل الانتخابات العامة المقبلة.