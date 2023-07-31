الحكومة البريطانية تعتزم إجبار 50 ألف عائلة على دفع ضريبة الميراث
تعتزم الحكومة البريطانية إجبار 50 ألف عائلة على دفع "ضريبة الميراث"؛ ما سيصبح فيه عدد العائلات المجبرة على دفع الضريبة، 280 ألفًا بحلول 2028، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، حدَّدت الحكومة الحد المعتمد لبدء فرض الضريبة الذي يبدأ بمبلغ 325 ألف جنيه إسترليني حتى نيسان/أبريل 2028، وهو المبلغ نفسه الذي تم تحديده في 2021، وكانت التقديرات الرسمية السابقة تشير إلى أن 13,400 شخص سيكونون مجبرين على دفع الضريبة خلال فترة سبع السنوات نتيجة لتجميد الحد الزمني.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) فإن عدد الأشخاص الفعلي الذين سيدفعون الضريبة يقدر بنحو 49,400 شخص، وقد ألقى المسؤولون باللوم على التضخم الأعلى من التوقعات.
وقال كبار نواب حزب المحافظين إن الأرقام أظهرت أن الوزراء بحاجة إلى دعم مقترح الصحيفة لإلغاء الضريبة "القاسية" قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وبشكل عام، تواجه أكثر من 280,000 أسرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتمال دفع ضريبة الميراث بحلول نهاية الفترة من 2027-2028 بسبب تجميد حد الضريبة لمدة سبع سنوات.
ويمكن للأفراد حاليًّا تسليم ما يصل إلى 500000 جنيه إسترليني إلى أقاربهم معفاة من الضرائب، ويتكون من بدل أساسي قدره 325000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى 175000 جنيه إسترليني إضافية للممتلكات.
وعند وفاة أحد الزوجين، يتم نقل حصته للشريك الآخر؛ ما يعني أنه يمكن توريث ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني دون دفع ضريبة الميراث.
وأفادت الصحيفة بأن "أي مبلغ يتجاوز تلك الحدود سيخضع لضريبة بنسبة 40%، وعادة ما يتعين على الأطفال دفع الفاتورة قبل الحصول على الموافقة القضائية، وهو ما يمكن أن يجعلهم يواجهون صعوبة في العثور على المال المطلوب".
المصدر: صحيفة "تلغراف" البريطانية