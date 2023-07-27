أمريكا تميل للأسلوب الناعم مع الشركات بعد تجاوز النفط الروسي سقف السعر

أعلنت مصادر وخبراء أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لزيادة التواصل مع شركات التجارة والتأمين ومالكي الناقلات في الغرب؛ لتذكيرهم بالالتزام بالسقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي، مع تداوله فوق هذا المستوى.

ويعكس هذا النهج رغبة واشنطن في حث المشترين على الالتزام بالسقف السعري المحدد عند 60 دولارا للبرميل، الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا؛ ردا على الحرب الروسية الأوكرانية.