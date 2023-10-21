المغرب يخصص 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة من الزلزال

طرحت الحكومة المغربية ملامح موازنتها لعام 2024، وأعلنت تخصيص مبلغ 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أشهر.

وقدمت وزارة المالية المغربية إلى البرلمان مسودة موازنة عام 2024، التي بلغت قيمتها 638 مليار درهم (حوالي 62 مليار دولار)، أي بزيادة 6.3% عن العام الماضي.

وبحسب مسودة الموازنة المعروضة على البرلمان، فإن الأولوية في الإنفاق ستكون لإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي هز البلاد، إضافة إلى تعميم شبكات الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتشجيع الاستثمار.

وقالت السلطات المغربية إنها ستستثمر 12 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لإعادة بناء المنازل وتحديث البنية التحتية في المناطق التي ضربها الزلزال، الذي أودى بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وأكدت وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، في كلمتها أمام أعضاء البرلمان، أن الحكومة ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات شهرية بقيمة 2500 درهم (حوالي 255 دولارًا) على 60 ألف أسرة متضررة من الزلزال، معظمها في جبال الأطلس الكبير.