كينيا توقع اتفاقاً تجارياً مع روسيا لتعزيز التعاون بين الشركات

قال مكتب الرئيس وليام روتو، اليوم الاثنين، إن كينيا ستوقع اتفاقا تجاريا مع روسيا يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات، وذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى نيروبي.

وتكثف روسيا مساعيها لتعزيز الروابط الاقتصادية مع أفريقيا للمساعدة في تعويض تداعيات تدهور علاقاتها مع الغرب، الذي نجم عن غزوها لأوكرانيا، وتخطط لعقد قمة أفريقية روسية في سان بطرسبرج في يوليو تموز.

وقالت الرئاسة الكينية، في بيان، إن حجم التجارة الثنائية مع روسيا لا يزال منخفضا على الرغم من توافر الإمكانات، وإن الاتفاق سيعطي الشركات "الدفعة اللازمة".

ولم تذكر الرئاسة الموعد الذي سيتم فيه إبرام الاتفاق أو تفاصيل عن مضمونه. وحاليا تركز مبيعات روسيا إلى كينيا على الحبوب والأسمدة.

وزار لافروف القارة الأفريقية ثلاث مرات على الأقل هذا العام.

وقالت الرئاسة الكينية إن لافروف سيتوجه إلى كيب تاون لحضور اجتماع، في الأول من يونيو/ حزيران، لوزراء خارجية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.