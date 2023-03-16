مجموعة "إس.في.بي" المالية تبحث الإفلاس كخيار لبيع الأصول

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة (إس.في.بي) المالية، التي سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية الأسبوع الماضي على بنك سيليكون فالي التابع لها، تستكشف السعي للحصول على الحماية التي يوفرها الإفلاس كخيار لبيع أصول تشمل بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار المغامر.

وكانت المجموعة قد قالت يوم الاثنين إنها تدرس بدائل استراتيجية لأصولها، لكنها لم تكشف عن الإفلاس كأحد الخيارات المحتملة.

وقالت المصادر إن المجموعة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن المسار الذي ستسلكه ولا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها دون تقديم طلب لإعلان الإفلاس.