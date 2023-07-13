منذ بدء حرب أوكرانيا.. تجارة الصين وروسيا تصل لأعلى مستوياتها
أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية الخميس، أن حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا ارتفع في حزيران/يونيو إلى أعلى مستوى منذ بدء حرب أوكرانيا.
يأتي ذلك، في وقت قالت فيه الجارتان إن علاقاتهما وصلت إلى مستوى عال جديد.
وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.83 مليار دولار في حزيران/يونيو لتسجل أعلى مستوى لها منذ شباط/فبراير 2022 رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.
وزادت واردات الصين من روسيا 15.7% إلى 11.28 مليار دولار مقارنة مع زيادة 10% في أيار/مايو.
وتشتري الصين النفط والفحم وبعض المعادن من روسيا بأسعار مخفضة.
وارتفعت الشحنات الواردة إلى روسيا 90.9% الشهر الماضي إلى 9.55 مليار دولار إجمالًا، تراجعًا من 114% في أيار/مايو.
ووفقًا لوكالة "أوتوستات" لتحليل البيانات، فإن 6 من أعلى 10 علامات تجارية من حيث الحصة السوقية في صناعة السيارات بروسيا هي شركات صينية، مثل: هافل، وشيري، وجيلي، التي ملأت الفراغ الناجم عن انسحاب الشركات الغربية.
وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ الاثنين بمواصلة العمل مع روسيا على تطوير شراكة تعاون إستراتيجية شاملة.
وقال الكرملين الأربعاء، إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين مطروحة على جدول الأعمال، مضيفًا أن هذا هو الوقت المناسب للحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين.