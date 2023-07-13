منذ بدء حرب أوكرانيا.. تجارة الصين وروسيا تصل لأعلى مستوياتها

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية الخميس، أن حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا ارتفع في حزيران/يونيو إلى أعلى مستوى منذ بدء حرب أوكرانيا.

يأتي ذلك، في وقت قالت فيه الجارتان إن علاقاتهما وصلت إلى مستوى عال جديد.

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.83 مليار دولار في حزيران/يونيو لتسجل أعلى مستوى لها منذ شباط/فبراير 2022 رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

وزادت واردات الصين من روسيا 15.7% إلى 11.28 مليار دولار مقارنة مع زيادة 10% في أيار/مايو.

وتشتري الصين النفط والفحم وبعض المعادن من روسيا بأسعار مخفضة.

وارتفعت الشحنات الواردة إلى روسيا 90.9% الشهر الماضي إلى 9.55 مليار دولار إجمالًا، تراجعًا من 114% في أيار/مايو.