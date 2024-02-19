الحرب تهوي باقتصاد إسرائيل 19.4% في الربع الأخير من 2023

أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، الإثنين، أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، متضررا من الحرب مع حركة حماس.

وعطلت الحرب النمو، خاصة مع استدعاء عدد هائل من جنود الاحتياط، ونزوح عشرات الآلاف من البلدات الحدودية القريبة من غزة ولبنان؛ بسبب الهجمات الصاروخية المستمرة من حماس ومليشيا حزب الله.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد 2% مقارنة مع 6.5% في عام 2022.

وكان الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه لتحقيق نمو إجمالي بنحو 3.5% خلال عام 2023، قبل هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 2.0% في 2024، لكن هذا يتوقف على طول فترة الحرب واحتمالات اتساع نطاقها على جبهات أخرى.