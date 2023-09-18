مطالبات بتخفيض تكاليف رعاية الأطفال في إيرلندا

قالت زعيمة حزب العمال الإيرلندي إيفانا باسيك إن الدولة يجب أن تضع حدًا أقصى لتكاليف رعاية الأطفال يبلغ 50 يورو لكل طفل أسبوعيًا، حتى يتمكن الآباء من الاستمرار في القوى العاملة.

وأوضحت صحيفة إيرش تايمز الإيرلندية، نقلا عن باسيك، أن الأسر العاملة يجب ألا تدفع أكثر من 200 يورو شهريًا لرعاية الأطفال، لافتة إلى أن الحزب سيدعو الحكومة إلى إدخال التغيير في الميزانية.

وبينت باسيك، في حديثها للصحفيين في فندق جلينرويال في ماينوث، أن التغيير سيكون متماشيا مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى، مؤكدة "أنه أمر قابل للتحقيق للغاية”.

وشددت على أن حزب العمال يرغب في رؤية تغيير جذري في كيفية إدارة رعاية الأطفال، موضحة أن الحزب سيعطي الأولوية أيضًا للسعي إلى صفقة عادلة لرعاية المسنين "للسماح للناس بالعيش في منازلهم".

وبحسب الصحيفة، دعت باسيك الحكومة للنظر في التخفيضات الضريبية، فعليها تقديم الدعم لتلك الأسر التي تعاني أكثر من غيرها، "الأسر منخفضة الأجر"، متأملة أن تأخذ الحكومة ذلك في الاعتبار وأن تقوم ببساطة بتخفيض الضرائب على أعلى الأجور.

ولفتت إلى أن فهرسة النطاقات الضريبية في وقت ارتفاع التضخم كان وسيلة أكثر جدوى لضمان دعم الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

يشار إلى أن لدى حزب العمال حاليًا سبعة نواب TD وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ و56 مستشارًا.

ولفتت إلى أن الحزب يأمل تقديم ما بين 100 إلى 120 مرشحًا في الانتخابات المحلية العام المقبل، كما سيقدم مرشحين في الدوائر الانتخابية الأوروبية الثلاث.

وتأملت باسيك أن يترشح جميع نواب الحزب المنتهية ولايتهم مرة أخرى، لكنها لم تحدد عدد المقاعد التي يستهدفها الحزب.

وأضافت أنه عند التحدث مع زملائهم من قادة الأحزاب في جميع أنحاء أوروبا، فإنهم قلقون حقًا بشأن المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في بلدان أخرى، ونرى ذلك في إيطاليا وقد رأيناه في ألمانيا وإسبانيا وفنلندا والمجر.

وختمت في رد على سؤال عما إذا كان حزب العمال سيكون على استعداد للدخول في حكومة مع شين فين، قالت باسيك: "لقد عملت في السياسة لفترة طويلة وعملت دائمًا بشكل تعاوني مع زملاء من الأحزاب الأخرى وزملائي المستقلين بالفعل بشأن السياسات التي نتشارك فيها.

المصدر: صحيفة إيرش تايمز الإيرلندية