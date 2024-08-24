ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد تصريحات تميل للتيسير النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) عززت التوقعات بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

وقال باول في كلمة ترقبها كثيرون أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، إن "الوقت حان" لخفض أسعار الفائدة وإن "المخاطر التي تزيد من التضخم تضاءلت"، وفق "رويترز".

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وأضاف باول في كلمته التي بدا أنها تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، والذي سيكون أول خفض من نوعه منذ أكثر من أربع سنوات، "لا نرى أو نرحب بمزيد من الضعف في أوضاع سوق العمل".

وقفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بعد صدور تصريحات باول، وقدمت أسهم شركات كبرى مثل إنفيديا وأبل وتسلا أكبر دعم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 462.3 نقطة، أو 1.14 بالمئة، إلى 41175.08 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 63.97 نقطة، أو 1.15 بالمئة، إلى 5634.61 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 258.44 نقطة، أو 1.47 بالمئة، إلى 17877.79 نقطة.