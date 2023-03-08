لتسهيل جلبه عبر البحر الأسود.. المغرب يعدّل خطة دعم استيراد القمح

نقلت وكالة وريترز عن مسؤول في المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالمغرب، قوله إن المملكة وهي مستورد رئيسي للحبوب، عدّلت خطتها لدعم استيراد القمح؛ ليسهل على الشركات جلب شحنات من منطقة البحر الأسود.

وتعني المراجعة، التي كشف عنها متعاملون أيضا، أن المستوردين يمكنهم اعتبارا من آذار/ مارس الحصول على دعم شهري إذا تم تحميل البضائع بحلول نهاية الشهر على عكس ما كان عليه الحال سابقا حين كان يتعين على السفن أن تصل إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.

وقال المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه إن تشجيع الشحنات من منطقة البحر الأسود، التي تضم روسيا وأوكرانيا، كان "أحد أسباب" تعديل بنود خطة دعم الاستيراد.