العجز التجاري التركي يصل 8.85 مليار دولار

أفادت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، بأن العجز التجاري زاد 43.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.85 مليار دولار في أبريل نيسان، بينما تباطأت واردات الطاقة والذهب في الفترة نفسها.

وقال محللون إنه مع انخفاض واردات الذهب، تراجعت احتياطيات تركيا من الذهب أيضا مع تحرك البنك المركزي لتلبية الطلب المحلي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الصادرات هبط 17.2 بالمئة إلى 19.315 مليار دولار في أبريل نيسان، فيما تراجعت الواردات 4.5 بالمئة إلى 28.162 مليار دولار.

وانخفضت واردات الطاقة 35 بالمئة على أساس سنوي إلى خمسة مليارات دولار في أبريل نيسان، بينما بلغت واردات الذهب 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها.