الطاقة الدولية: نقترب من "عصر جديد للكهرباء"

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن العالم على حافة الدخول في عصر جديد للكهرباء، إذ من المتوقع أن يبلغ الطلب على الوقود الأحفوري ذروته بحلول نهاية العقد، ما يعني أن فائض إمدادات النفط والغاز قد يوجّه المزيد من الاستثمار في الطاقة الخضراء، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز".

لكنها أشارت أيضًا إلى مستوى عال من الغموض وسط احتدام الصراعات في الشرق الأوسط وروسيا المنتجين للنفط والغاز ومع إجراء انتخابات في دول تمثل نصف الطلب العالمي على الطاقة في عام 2024.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مرفق بتقريرها السنوي: "في النصف الثاني من هذا العقد، فإن احتمال وجود إمدادات أكثر وفرة، أو حتى فائضة، من النفط والغاز الطبيعي، اعتمادًا على كيفية تطور التوترات الجيوسياسية، من شأنه أن يدفعنا إلى عالم طاقة مختلف تمامًا".

وأضاف بيرول أن فائض إمدادات الوقود الأحفوري من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وقد يمكّن البلدان من تخصيص المزيد من الموارد للطاقة النظيفة، ونقل العالم إلى "عصر الكهرباء".

وهناك أيضًا احتمال انخفاض الإمدادات في الأمد القريب إذا تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطراب تدفقات النفط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن مثل هذه الصراعات تسلط الضوء على الضغوط على نظام الطاقة والحاجة إلى الاستثمار لتسريع الانتقال إلى "تقنيات أنظف وأكثر أمانًا".

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مستوى قياسيًّا مرتفعًا من الطاقة النظيفة جرى ضخه للشبكة العاملة على مستوى العالم العام الماضي، منه أكثر من 560 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع استثمار نحو تريليوني دولار في الطاقة النظيفة في عام 2024، وهو ما يقرب من ضعف المبلغ المستثمر في الوقود الأحفوري.