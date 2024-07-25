انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع تلاشي المؤثرات التي تسببت في ضبابية الناجمة عن الطقس والإغلاق المؤقت لمصانع سيارات.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بعشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 235 ألفًا للأسبوع المنتهي في 20 يوليو/تموز.

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وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، قد توقعوا 238 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

والأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود تحول ملموس في سوق العمل.