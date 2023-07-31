تقرير: لماذا انزلقت بريطانيا إلى الفقر الشديد؟

نبهت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إلى سقوط عدد كبير من سكان المملكة المتحدة في شراك الفقر، في تحول ربما يتفاقم، إلى أن يصبحوا أقل "رخاء" من دول كثيرة توصف بـ"ذات الاقتصاد المتواضع"، في الوقت الراهن.

وكتبت "ذا تايمز"، أن أوروبا الشرقية استطاعت أن تلحق بركب الناتج المحلي الإجمالي، في حين يخفق سياسيو بريطانيا في إنجاز المهمة الاقتصادية.

في عام 1991، ووسط الركود الذي أعقب الشيوعية، كان البولنديون أفقر من مواطني سورينام والعابون. لكن بعد ثلاثين عامًا، نمت بولندا بسرعة كبيرة لدرجة أنه بحلول نهاية هذا العقد، قد يكسب البولنديون أكثر من البريطانيين.

وكتبت الصحيفة البريطانية "بولندا قصة نجاح رائعة، لكنها ليست وحدها في اللحاق ببريطانيا. فمن المقرر أن تتفوق كل من كوريا الجنوبية وسلوفينيا علينا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت مبكر من العام المقبل".

وتابعت أنه "على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يكسب الأمريكيون أكثر مما نكسبه لدرجة أنهم، بشكل جماعي، يمكنهم التوقف عن العمل في أواخر سبتمبر، وسيكون في أيديهم من المال أكثر مما سيجنيه البريطانيون حتى نهاية العام".

وأضافت الصحيفة أن أحد الأسباب التي جعلت بريطانيا تستغرق وقتًا طويلاً لمواجهة هذه المشكلة المزمنة هو أن الطبقة السياسية والإعلامية كانت بطيئة في الاهتمام. "وبالتالي، نادرًا ما يكون سياسيونا جادين في أي شيء باستثناء إدارة الرأي العام".

ورجحت الصحيفة أن يكون التقشف قد زاد الأمور سوءا، من خلال خفض الإنفاق على البنية التحتية والبحث والتطوير. وربما جاء التنظيم المالي المصمم لتجنب أزمة أخرى مثل كوفيد 19على حساب تعاف أبطأ أيضًا.

ثم جاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يتوقع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقلل من إنتاجية المملكة المتحدة بنحو 3.25 % على المدى الطويل.

كما أشار إلى أن حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي كان أسوأ مما كان متوقعا.

لكن حتى بدون هذه التحديات، كانت المملكة المتحدة في حالة ضعيفة، لأن الاستثمار ظل ضعيفا، في وضع يكشف مدى الحاجة إلى استراتيجية صناعية جديدة.

لكن وبالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وإيجارات المنازل والضرائب التي تطرد الاستثمار وسط تراجع في الصناعات، تمتلك المملكة المتحدة قدرًا هائلاً من الطاقة الكامنة الاقتصادية "التي يجب أن تجعلنا متفائلين بالمستقبل"، بحسب الصحيفة.

وتابعت أن بعض أجزاء الاقتصاد عالمية حقًا، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وبعض الصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى الأفلام والموسيقى والأدب. "ما تزال هذه الصناعات موضع إعجاب في جميع أنحاء العالم".

واختتمت الصحيفة بالقول إن بولندا والولايات المتحدة وسلوفينيا وكوريا الجنوبية جميعها لديها مشاكلها أيضًا.

وكتبت "لسنا بحاجة إلى الحصول على كل شيء بشكل صحيح لبدء النمو الصحي مرة أخرى. لا داعي للذعر أو اليأس. نحتاج فقط إلى التركيز على أكبر المشكلات التي نواجها، والتعامل بجدية مع حلها".

المصدر: "ذا تايمز"