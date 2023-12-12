بعد تقييد الواردات.. أوروبا تتحرّر من الغاز الروسي‎

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ووفقا للصحيفة الفرنسية يستهدف هذا البند على وجه الخصوص الغاز الطبيعي المسال، الذي زادت مشتريات الاتحاد الأوروبي منه بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ انخفضت مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي من 40% من احتياجاته قبل الحرب إلى 15% اليوم، كما انخفضت واردات الغاز التي يتم شحنها عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد.

ووفق التقرير فقد تحولت أوروبا إلى موردين آخرين، ويوفّر مشغلو الغاز الطبيعي المسال الأمريكيون 46% من الغاز الطبيعي المسال الموجّه إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بـ 12% لروسيا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وبحسب التقرير فإنّ لموسكو مواردها من الطاقة، وهي الجزء الأكبر من دخلها، إذ يجد الأوروبيون صعوبة في الاستغناء عن الغاز الروسي، وخاصة ألمانيا التي كانت تعتمد عليه بشكل كبير قبل الحرب.

وأشارت "لوفيغارو" في هذا السياق إلى أنّه "ليس من المؤكد أن تستخدم بعض البلدان القرار الجديد الذي اعتمدته السلطات الأوروبية".

ويقول أحد مراقبي الملف في بروكسل، إنّ هناك توجها لاعتماد الإجراء الجديد خاصة من قبل الدول القريبة من منطقة الصراع، مثل دول البلطيق والدول الاسكندنافية وبولندا.

وأوضح المصدر، أنّ هذه الدول تريد أن تكون قادرة على وضع حد لهذه الواردات دون مقاضاة المشغلين أو تهديدهم بعقوبات، ولا سيما من قبل شركة "غازبروم" الروسية.

واستعاد سوق الغاز بعض الاستقرار بعد الأزمة التي سببتها العام الماضي العقوبات الأوروبية على النفط الروسي والإجراءات الانتقامية التي اتخذها الكرملين بشأن إمدادات الغاز.

وأسهم الخوف من النقص في أوروبا في قفزة الأسعار التي وصلت إلى 240 يورو لكل ميغاوات ساعة في أغسطس / آب 2022.

وبحسب التقرير الفرنسي فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي إلى ما دون 37 يورو في ديسمبر/ كانون الأول، بفضل إشارات الطلب المعتدل ووفرة العرض. ولم تعد احتياطيات الغاز عند المستوى القياسي الذي وصلت إليه قبل بضعة أشهر، بسبب درجات الحرارة الباردة بشكل خاص في بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.