سائقو بريطانيا يواجهون صيفاً صعباً مع زيادة تكاليف الوقود والمعيشة

يواجه السائقون في المملكة المتحدة، منذ عدة أشهر، أوقات عصيبة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بالإضافة إلى الرسوم الخاصة ب "منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية" في أرجاء مدينة لندن، مع وجود خطط لمناطق هواء نظيف أخرى في عموم بريطانيا.

ارتفعت أسعار البنزين والديزل منذ بداية العام، وهي الآن عند أعلى مستوياتها، وتظهر أحدث البيانات التي تم جمعها أن متوسط سعر البنزين في المملكة المتحدة وصل إلى 1.51 جنيه إسترليني لكل لتر اعتبارا من 24 آب، فيما بلغ متوسط سعر الديزل 1.53 جنيه إسترليني للتر الواحد وهو أعلى سعر منذ أيار مايو الماضي.

هناك مزيج من عاملين أديا إلى رفع سعر البترول مرة أخرى، وهما قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وخفض معدلات الانتاج.

ونظرا لارتفاع التكاليف الكلية وسط نقص في الانتاج، أصبح استيراد البنزين والديزل أكثر تكلفة، وكذلك نظرا لأسعار الصرف السيئة، فإن بريطانيا متضررة وتنفق أكثر حتى تحصل على منتجات أقل.

يرى خبير أسعار الوقود "سيمون ويليامز" أنه إذا استمرت الدول المنتجة للبترول في الحد من الانتاج فإن حدوث زيادات أكبر في الأسعار أمر وارد.

المصدر: صحيفة "مترو" البريطانية