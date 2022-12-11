المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل
أعلن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، اليوم الأحد، أن حكومتي الإمارات وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي وقعت في مايو/ أيار الماضي.
وقال الزيودي "الاتفاقية ستلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات؛ ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية".
التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل زادت 114% في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مسجلة ملياري دولار.
وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل زادت بنسبة 114% في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مسجلة ملياري دولار.
وأضاف "الاتفاقية ستحفز هذا الازدهار التجاري، إذ ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسة كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي".