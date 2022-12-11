المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل

أعلن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، اليوم الأحد، أن حكومتي الإمارات وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي وقعت في مايو/ أيار الماضي.

وقال الزيودي "الاتفاقية ستلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات؛ ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية".