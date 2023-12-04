تخفيضات إنتاج "أوبك+" الجديدة

أصدرت مجموعة "أوبك+" بياناً لخصت فيه التخفيضات الطوعية التي يصل إجماليها إلى 2.2 مليون برميل يوميا، وقالت إنها تأتي إضافة إلى التخفيضات السابقة المعلن عنها في أبريل 2023.

وتأتي التخفيضات الجديدة بالإضافة إلى السابقة التي تم الإعلان عنها في خطوات مختلفة منذ أواخر عام 2022، إذ تشمل التخفيضات الجديدة تمديد مثيلاتها من التخفيضات الطوعية لكل من السعودية وروسيا الحالية والبالغة 1.3 مليون برميل يوميا، ما يعني أن التخفيضات الإضافية بنحو 900 ألف برميل يوميا.

وكان منتجو النفط في تحالف "أوبك+" اتفقوا، يوم الخميس الماضي، على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالًا نحو 2.2 مليون برميل يوميًّا للربع الأول من عام 2024 بقيادة السعودية التي مددت خفضها الطوعي الحالي.