يلين: أمريكا قد تتخلّف عن سداد ديونها اعتباراً من 1 يونيو

وجاء في رسالة وجّهتها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "ما زالت تقديراتنا تفيد بأنّ الخزانة لن تتمكّن على الأرجح من تلبية التزامات الحكومة كاملة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول مطلع حزيران/يونيو، وبشكل محتمل في الأول من حزيران/يونيو".