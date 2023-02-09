التضخم يرتفع لأعلى مستوى في 5 سنوات بمصر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 26.5% لشهر كانون الثاني/يناير 2023، مقابل 8.0% لنفس الشهر من العام السابق 2022، مسجلًا أعلى مستوى له في 5 سنوات.

وأشار المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 4.9%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 150.6 نقطة لشهر كانون الثاني/يناير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (4.9%) عن شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وأرجع أهم أسباب هذا الارتفاع في معدل التضخم، إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%.