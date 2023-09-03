لوفيغارو: عواقب اقتصادية مثيرة للقلق لشيخوخة السكان في فرنسا

قال معهد مونتين الليبرالي الفرنسي، إنه من خلال تطبيق الهرم العمري المتوقع لعام 2019 حتى عام 2040، يتوقع أن يكون الإنفاق على الحماية الاجتماعية أعلى بمقدار 100 مليار يورو، وفقًا لتقديرات تقرير صادر عن المعهد .

وبحسب صحيفة لوفيغارو تتسم فرنسا بمعدل مواليد متوسط وشيخوخة سكانية؛ ما يشكل عجزًا ديموغرافيًّا مثيرًا للقلق، وتهديدًا للاقتصاد الفرنسي لا سيّما مع تأثيرها المباشر على الثروة الوطنية المنتجة والحسابات الاجتماعية، إذ إن السياسات العامة والخيارات المجتمعية سوف تتأثر "بالضرورة" بهذه الشيخوخة السكانية وعواقبها الاقتصادية، مثل: انخفاض الإنتاجية، وانخفاض أسعار الفائدة.

وأكدت الصحيفة أن الشيخوخة شبه مؤكدة لأن النمو السكاني المنخفض بنسبة 0.3% فقط في عام 2022 سيشهد على دخول فرنسا مرحلة من التباطؤ الديموغرافي، موضحة أنه معدل جيد نسبيًّا مقارنة بدول أوروبية أخرى، مثل: ألمانيا، حيث يتناقص عدد السكان.

وبحسب المعهد أصبحت فرنسا من "رائدة التحول الديموغرافي" إلى رائدة في مجال الشيخوخة في أوروبا ".

سيتجاوز واحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا سن الستين في عام 2040

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجرة قد تؤدي إلى إبطاء هذا الاتجاه، إلا أنها لن تكون كافية لوقف شيخوخة السكان، متوقعة أن تصل نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا إلى 32٪ في عام 2040.

وأشار معهد مونتين إلى أنه بشكل عام، كلما تقدمت الدولة في العمر انخفض عدد السكان في سن العمل وبالتالي تباطأ النمو المحتمل "، إضافة إلى أن هذا التأثير الانكماشي المحتمل ناجم عن زيادة المدخرات وانخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية.

كما سيرتفع الإنفاق العام على الصحة أيضًا، بحيث يزيد بمقدار 2.5 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و2060، فضلًا عن عواقب على نظام التقاعد، وبالتالي فإن التأثير الميكانيكي للشيخوخة سيؤدي إلى زيادة في إنفاق المعاشات التقاعدية بمقدار +2.2 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وبمقدار +3.5 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.

وفي حال تطبيق الهرم العمري المتوقع من عام 2019 إلى عام 2040، سيكون الإنفاق على الحماية الاجتماعية أعلى بنحو 100 مليار يورو، ليرتفع من 703 إلى 803 مليارات يورو.

وعرضت الصحيفة لكثير من الفجوات التي لن تكون الهجرة الحالية كافية لسدها بحسب تقرير المعهد، إذ سينتهي الأمر بالوافدين الجدد إلى التقدم في السن، وبالتالي فإن التحسن في نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن العمل إلى السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ) يعد مؤقتًا، ولتثبيت هذه النسبة وبالتالي التأثير على تمويل المعاشات التقاعدية، ستكون الهجرة الجماعية ضرورية؛ ما يرفع الرقم الفلكي لمليوني مهاجر سنويًّا بين عامي 2025 و2050، أو 50 مليونًا في المجموع.

وختمت الصحيفة، أنه على الرغم من أن شيخوخة السكان تنطوي على العديد من المخاطر على الاقتصاد، إلا أن بعضها يؤكد الفرص التي يتيحها هذا التغيير العميق.

وقدرت دراسة أجراها معهد Xerfi للأبحاث، أن الاقتصاد المسن يمكن أن يصل وزنه إلى نحو 109 مليارات يورو في عام 2026. سوق مثيرة لأولئك الذين يعرفون كيفية الاستفادة منها.

المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية