الأردن يؤكد جاهزيته لتزويد لبنان بالكهرباء

وأضاف الرواشدة، في الإطار ذاته، أن "مشروع الربط الكهربائي مع العراق، يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب المقبل".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل بطاقة 50 ميغاواط كمرحلة أولى.