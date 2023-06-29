أعمدة ضغط عالٍ في الأردن
أعمدة ضغط عالٍ في الأردنمتداولة

الأردن يؤكد جاهزيته لتزويد لبنان بالكهرباء

قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أمجد الرواشدة، إن الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن الرواشدة قوله، إن الأردن ينتظر الجانب اللبناني لمعالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.

أعمدة ضغط عالٍ في الأردن
العراق: بدء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز

وأضاف الرواشدة، في الإطار ذاته، أن "مشروع الربط الكهربائي مع العراق، يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب المقبل".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل بطاقة 50 ميغاواط كمرحلة أولى.

لبنان

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com