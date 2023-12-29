هواوي تتوقع نمو الإيرادات 9% في 2023 بدعم من مبيعات الهواتف الذكية

توقعت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة أن تتجاوز إيراداتها 700 مليار يوان (98.5 مليار دولار) في 2023، وفقا لما صرح به رئيسها الدوري كين هو في رسالة داخلية بمناسبة العام الجديد وأطلعت عليها رويترز.

ويمثل الرقم نموا في الإيرادات بحوالي تسعة بالمئة على أساس سنوي مقابل 642.3 مليار يوان أُعلن عنها في 2022.

وتقدم التوقعات دليلا إضافيا على تعافي هواوي بعد أن أدت العقوبات الأمريكية التي بدأت في عام 2019 إلى عرقلة بعض خطوط أعمالها من خلال تقييد الوصول إلى التقنيات العالمية المهمة مثل الرقائق المتطورة.

وقال رئيسها "بعد سنوات من العمل الشاق، تمكنا من الصمود في وجه العاصفة. والآن عدنا إلى المسار الصحيح".