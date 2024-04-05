قانون الصرف الجديد.. هل يجذب الاستثمارات إلى تونس؟

ويثير هذا الاحتفاء بقانون الصرف الجديد تساؤلات حول ما إذا كان سيمهد إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة أنه في السابق لم يخف كثيرون مخاوفهم من عملية إدخال العملة الأجنبية وصرفها في البلاد حيث كانت المبادلات المالية معقدة، بحسب خبراء في الاقتصاد.

واستبعد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن يؤدي إقرار قانون الصرف الجديد من قبل الحكومة والبرلمان إلى تحسن على مستوى جذب الاستثمارات الخارجية في بلاده.

وقال الشكندالي لـ"إرم نيوز" إن: "العمل يجب أن يكون على منظومة تامة وليس فقط مجرد قوانين يتم العمل على كل واحدة على حدة، مثلا اليوم لم يتم إصدار قانون جديد للاستثمار الذي يعرف بمجلة الاستثمار ويتم إصدار قانون الصرف صراحة هذا أمر لا يحل المشاكل".

وأضاف: "يجب على الحكومة أن تكون لها رؤية اقتصادية وبرنامج متكامل يشارك فيه كل الفاعلين الاقتصاديين من رأس المال إلى العمل إلى الدولة، وهؤلاء هم مكونات الإنتاج، الدولة عبر تسهيلاتها وقوانينها والمستثمرين وأصحاب العمل، يجب أن ينخرط كل هؤلاء في رؤية شاملة وليس الاقتصار فقط على عنصر واحد وهو القوانين، هذا أمر لا يكفي".