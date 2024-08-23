شهد الدولار استقرارًا في تداولات، اليوم الجمعة، وسط ترقب المتعاملين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت سعى فيه محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى طمأنة السوق بعد الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة الشهر الماضي.

وصعد الين إلى 145.78 مقابل الدولار، بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثالث على التوالي في يوليو/ تموز.

وتسببت جولات التدخل فضلا عن رفع أسعار الفائدة في يوليو/ تموز في اضطراب للمستثمرين الذين تخلوا عن صفقات فروق الأسعار التي كانت رائجة، وكانت تشهد اقتراض المتداولين بالين لتمويل أصول ذات عائد مرتفع، ما أدى بدوره إلى ارتفاع الين عن أدنى مستوى له في 38 عاما الذي لامسه الشهر الماضي.

وأدى هذا التحرك، إلى جانب مخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي، إلى موجة بيع عالمية ضخمة في أوائل أغسطس/ آب. إلا أن معظم الأسواق تعافت منذ ذلك الحين.

وقال أويدا إن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة تغيرا يذكر عند 101.43 في التعاملات المبكرة بعد ارتفاعه 0.34% في الجلسة السابقة.

ولامس المؤشر 100.92 يوم الأربعاء في‭ ‬ما كان أدنى مستوى له حتى الآن هذا العام.

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ومن المقرر أن يتحدث باول في فعالية في جاكسون هول بولاية وايومنغ في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وهو ما سيتابعه المتداولون بحثًا عن مؤشرات حول الموعد والمقدار اللذين قد يخفض بهما البنك المركزي تكاليف الاقتراض.

ووصل اليورو في أحد التداولات إلى 1.1119 دولار وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى في 13 شهرا الذي لامسه يوم الأربعاء، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.3099 دولار وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في 13 شهرا الذي سجله، أمس الخميس.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6709 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.61465 دولار.