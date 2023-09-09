تقرير: إسبانيا تشهد أغلى عودة إلى المدارس في التاريخ

ذكر موقع " إنفوباي" الإخباري أن الأسر الإسبانية تواجه أغلى عودة للمدارس في التاريخ؛ بسبب الارتفاع العام في الأسعار الذي هز سوق الكتب واللوازم المدرسية، التي تتطلب إنفاق 2.189 يورو، بالمتوسط، لكل طالب خلال الأشهر الأولى للمدارس.

وأفاد تقرير منظمة المستهلكين والمستخدمين (OCU) بأن متوسط إنفاق الأسرة زاد بنسبة 10.1% هذا العام، ما يعادل 218 يورو لكل طالب هذا الموسم، بسبب ارتفاع أسعار الكتب والقرطاسية ولوازم المدارس.

وأضاف التقرير أن أكثر العائلات تأثرًا؛ تلك التي تعيش في مناطق تفتقر إلى برامج التعليم المجاني أيضًا؛ بسبب زيادة الرسوم والأقساط المدرسية للمدارس ومراكز التعليم الخاص.

وتابع التقرير أن متوسط سعر الكتاب المدرسي في إسبانيا يبلغ 22.15 يورو، أي أكثر بخمسة يورو من بلدان أوروبية أخرى مثل ألمانيا والنمسا.

كما أوضح التقرير الفروقات بين التعليم العام والخاص، حيث بلغ متوسط الإنفاق 2,189 يورو للطلاب الذين يدرسون في مدرسة عامة، في حين يرتفع الإنفاق إلى 7.030 يورو في المدارس الخاصة.

وتابع التقرير أن الكثير من أولياء أمور الطلبة تزيد معاناتهم بسبب مطالبة بعض المدارس بأن تكون الدفاتر من ماركة معينة أو لون معين.

وفي السابق، كانت بضعة أقلام رصاص وعلبة من الألوان كافية، لكنهم الآن يريدون أقلام تحديد ملونة وأقلامًا قابلة للمسح والمزيد من اللوازم المدرسية، بحسب أولياء الأمور.

المصدر: موقع "إنفوباي"