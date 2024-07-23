اليمن.. اتفاق يلغي إجراءات الحكومة و"الحوثيين" ضد البنوك

اتفقت الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي على إلغاء الإجراءات ضد البنوك من الجانبين.

وتنص الاتفاقية الجديدة التي عقدها الجانبان في أبرز مضامينها على "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة، ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلًا عن أي قرارات أو أي إجراءات مماثلة".

وذكر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندوبرغ، في بيان له أورده صباح اليوم الثلاثاء، أن غروندوبرغ تسلم من الطرفين اتفاقًا في نص مكتوب، تعهدا فيه بالالتزام باتخاذ تدابير تهدف إلى خفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي.

كما تضمن الاتفاق "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 رحلات يوميًّا، فضلًا عن تسيير رحلات إلى العاصمة المصرية القاهرة، وكذلك الهند، سواء بشكل يومي أو بحسب ما تقتضيه الحاجة".

وشمل الاتفاق، المحدد في 4 نقاط، "عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية"، فضلًا عن "الشروع في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية، بناءً على خريطة الطريق المعنية بإنهاء الحرب وإحلال السلام".

وبحسب البيان، طلب الطرفان "دعم وتأييد الأمم المتحدة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه".

ومن جهته، ثمّن المبعوث الأممي الدور المهم الذي لعبته السعودية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، معلنًا عن جاهزية واستعداد الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير المتفق عليها.

وعرض غروندوبرغ دعم مكتبه للتواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند، مشددًا على ضرورة "تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستئناف عملية سياسية جامعة".