المونيتور: مساعٍ لتطوير حقل الغاز قبالة قطاع غزة

أفاد تقرير لموقع "المونيتور"، بأن زيارة المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة عاموس هوشستاين إلى إسرائيل الإثنين، قد تكون في سياق تمكين غزة من تطوير احتياطاتها البحرية من الغاز بعد الحرب.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن عاموس ذهب إلى إسرائيل لمتابعة زيارته للبنان في الـ7 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، التي هدفت إلى مناقشة مخاطر فتح جبهة الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.

إلا أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت، أن رحلة عاموس ستركز أيضًا على خطط التنشيط الاقتصادي لغزة، بما في ذلك تطوير حقل الغاز قبالة ساحل القطاع الفلسطيني.

ومن الممكن أن يوفر حقل الغاز البحري في غزة إيرادات للفلسطينيين، لكن الكمية المقدرة من الغاز في المنطقة صغيرة نسبيًّا.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت أعلنت في حزيران/يونيو الماضي موافقتها على تعاون وزاراتها مع مصر والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل الغاز البحري في غزة، الواقع على بعد 36 كيلومترًا (22 ميلًا) قبالة ساحل قطاع غزة.